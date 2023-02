Firenze, cassonetti sbloccabili con il cellulare: ecco la nuova idea del Comune

I cassonetti a Firenze

Firenze, 14 febbraio 2023 – Una Firenze sempre più digitale, anche dal punto di vista dei rifiuti. Il Comune di Firenze infatti, oltre chiavetta, sta sviluppando un sistema di apertura col cellulare dei cassonetti. A rivelarlo il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto a Lady Radio. "Arriveremo a questo in poco tempo - ha spiegato Nardella -. Intanto abbiamo fatto grandi passi avanti sulla differenziata, in molti quartieri siamo oltre il 70%". A livello toscano "aspettiamo il varo del piano regionale dei rifiuti perché la Toscana e Firenze hanno bisogno di un quadro chiaro, definitivo sulla gestione del ciclo dei rifiuti. È vero che il tema dell'impianto di smaltimento è ancora sul tavolo, mi auguro che si trovi una soluzione che possa aiutarci a diminuire il numero di tonnellate che mettiamo in discarica. Se non è possibile fare un impianto a Empoli, io credo che dobbiamo trovare una strada per realizzare un impianto di nuova tecnologia per lo smaltimento dei rifiuti e anche la produzione di energia attraverso questo sito".