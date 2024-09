Firenze e il caos treni: fino a due ore di ritardo sull’alta velocità

Firenze, 15 settembre 2024 – Una mattinata di caos alla stazione di Santa Maria Novella, con ritardi fino a due ore sulla linea dell’Alta Velocità. E l’Italia spezzata in due con una delle sue vertebre più importanti incrinate, dalle prime ore della mattina. A Santa Maria Novella un lungo serpentone di centinaia di persone in piedi sotto i tabelloni che annunciano gli orari di partenza e di arrivo dei treni, e tanti seduti a terra tra valigie e bagagli hanno trasformato la sala d’attesa in un accampamento. Fiorentini, turisti, viaggiatori, tutti in attesa di una buona notizia, ma i ritardi annunciati dagli altoparlanti sono continuati ad aumentare.

La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata dalle ore 6, a causa del prolungarsi dei lavori di ammodernamento tecnologico alla linea Alta velocità Milano – Bologna, e ovviamente ne hanno risentiti i treni in partenza e in arrivo da Firenze. E quando i treni dell'Alta Velocità registrano ritardi e cancellazioni, la circolazione è andata in tilt paralizzando mezza Italia.

“Mia mamma deve tornare giù ad Avelino – spiega un signore fermo alla stazione da tempo -. Aspetta il treno per Napoli, ma oggi c’è un ritardo su tutte le linee, addirittura di 120 minuti, quindi stiamo valutando se è possibile effettuare un cambio biglietto”. Sono al lavoro i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, per ripristinare la situazione. I primi rallentamenti sono stati registrati dalle ore 6 di stamani in prossimità di Piacenza per un inconveniente tecnico alla linea, ma i rallentamenti, inizialmente di 60 minuti, sono poi raddoppiati.