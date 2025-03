Firenze, apre Innocenti Wine Experiences

Firenze, 7 marzo 2025 - Inaugurato in via del Proconsolo, nel palazzo che conserva le tracce dell'antica Firenze romana e l'affresco trecentesco con il primo ritratto di Dante, Innocenti Wine Experiences - Enoteca ristorante Alle Murate, nuovo progetto di Gianni e Francesco Innocenti, che dopo l'esperienza enogastronomica avviata a Poggibonsi (Innocenti Wine Experiences, fondata nel 2018, segnalata dalla Guida Michelin e premiata, nel 2024 e 2025, con le "Tre Bottiglie", ambito riconoscimento del Gambero Rosso per i wine bar), hanno deciso di replicare a Firenze, con questo spazio fondato sulla buona cucina e su una cantina con 1.200 etichette diverse. Sessanta coperti per un locale su tre livelli, in cui il valore storico e artistico dell'edificio si sposa perfettamente con i criteri di qualità, stagionalità e ricerca che caratterizzano il menù e la carta dei vini. Innocenti Wine Experiences - Enoteca ristorante Alle Murate è la meta per chi desidera bere un calice di vino in un'atmosfera calda e accogliente, gustare un aperitivo sempre diverso oppure assaggiare proposte gourmet per il pranzo e la cena, preparati da un team di giovani professionisti capeggiati dallo chef emergente Thomas Palmieri, che si è formato nelle cucine stellate di Gaetano Trovato (Arnolfo) e Maurizio Bardotti (Al 43). "Siamo felici di replicare il format di successo di Innocenti Wine Experiences anche a Firenze e speriamo di continuare con nuove aperture nei prossimi anni" commenta Andrea Palmerini, curatore del progetto. "Al centro del locale c'è il vino, che viene esposto in una grande varietà di etichette e che può essere anche ordinato e consegnato a casa. Anche la cucina è pensata per accompagnare i vini, esaltandone sapori e caratteristiche".