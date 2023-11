Firenze aderisce all'iniziativa 'Go Blue' promossa da Unicef

Firenze, 17 novembre 2023 - Il Comune di Firenze aderisce all’iniziativa ‘Go Blue’ promossa dall’Unicef Italia e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) per celebrare la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, che sarà celebrata lunedì, 20 novembre. E lo fa illuminando di blu le porte storiche della città. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sui diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti e rinnovare l’impegno dell’amministrazione comunale verso l’adozione di politiche che garantiscano la piena attuazione della Convenzione Onu.

Lunedì alle 17 saranno illuminate di blu, a cura di Firenze Smart, le antiche porte di accesso alla città: Porta San Gallo, Porta a Prato, Porta Romana, Porta alla Croce e Porta San Frediano. In particolare, alle 17 presso la Porta San Frediano l’assessora a Educazione, Welfare e Immigrazione Sara Funaro, insieme alla presidente del Comitato Unicef di Firenze Olivia Castellino, terranno una piccola cerimonia per l’accensione.

Tutti i bambini e le famiglie sono invitati a partecipare. “Firenze è da sempre schierata dalla parte dei suoi giovani cittadini - ha detto l’assessora Sara Funaro -. La speciale illuminazione di blu delle porte storiche della città, in segno di adesione alla Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza promossa da Unicef e Anci, è un modo per tenere alta l’attenzione sul mondo dell’infanzia e dell’adolescenza e riflettere sull’importanza del ruolo delle Istituzioni per tutelare i bambini e i ragazzi con i loro bisogni e diritti”.