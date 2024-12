Firenze, accesi videomapping e luci su Palazzo Vecchio e Ponte Vecchio

Firenze, 7 dicembre 2024 - Proiezioni e videomapping sui monumenti di Firenze per le feste di Natale 2024, dal pomeriggio di sabato 7 dicembre quando la Sindaca Sara Funaro e l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini hanno acceso le luci su Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, San Paolino e in piazza Santa Maria Novella.

Fino al 7 gennaio 2025, infatti, il Comune di Firenze – Assessorato sviluppo economico e turismo e Fondazione MUS.E, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo “Fondo siti Unesco città creative” accendono di luce la città con Florence Lights Up, spin off delle iniziative natalizie dedicato alla luce. Su Ponte Vecchio è tornato il video-mapping, che incanterà cittadini e visitatori della città nel periodo natalizio. “Le molteplicità di forme, volumi, colori e superfici del ponte tra i più conosciuti al mondo, saranno la tela su cui i videoartisti sono invitati a stendere le tematiche di quest’anno”, come spiegano gli organizzatori, in linea con la campagna di comunicazione Enjoy Respect Firenze, sviluppata da Fondazione Destination Florence, un invito a godere delle bellezze della città con cura e rispetto verso il patrimonio. Lo stesso vale per le facciate di Palazzo Vecchio e della chiesa di San Paolino. Luce anche in piazza Santa Maria Novella, sulla facciata della Camera di Commercio, e nel Giardino Mediceo di Palazzo Medici Riccardi. “Natale è uno dei momenti più magici dell’anno, in particolare per bambini e famiglie. – ha detto la Sindaca Sara Funaro – Sono tante le iniziative in città, dalle illuminazioni agli alberi ai mercati nelle piazze per far vivere a tutti questa atmosfera meravigliosa. Quest’anno, tra l’altro, il tema delle proiezioni è quello del rispetto della città, nel solco di #EnjoyRespectFirenze, la campagna di sensibilizzazione per chi visita la nostra città, che abbiamo lanciato da tempo e che mette al centro proprio i comportamenti virtuosi da adottare per un approccio rispettoso e sostenibile. Pensiamo che questo sia un messaggio fondamentale da promuovere sempre di più, anche in questa occasione. Animare le piazze, realizzare tante iniziative e fare in modo che questi luoghi siano vivi e vissuti è fondamentale per avere presidi sociali e di conseguenza per la sicurezza del territorio. Proseguiamo con la volontà di riempire sempre di più le nostre piazze con mercatini, attività e iniziative per bambini e famiglie perché Firenze possa essere sempre di più città del Natale e perché cittadini e famiglie possano festeggiare al meglio uno dei momenti più belli e sentiti dell’anno”.