Fiorentina in cerca di stadio, ma come va con i tifosi delle altre squadre?

Fiorentina mania, in 20 minuti esauriti i biglietti per la semifinale di Coppa Italia a Cremona

Firenze, 25 marzo 2023 – Non c’è solo il chilometraggio da tener d’occhio (e di conseguenza il maggiore o minore numero di volte in cui ci sarà da mettere mano al portafogli per la ’benza’). Non ci sono solo le valutazioni sulla capienza degli impianti, l’indice di gradimento sui vari terreni di gioco (per i più schizzinosi) e, in ultimo – essendo i fiorentini buone forchette – le valutazioni sulle eventuali specialità da addentare, che sia il cacciucco al mare o i tortellini in brodo in Emilia, prima di andare a tifare i viola.

Tra gli aspetti, solo apparentemente secondari, da tener conto c’è quello del rapporto tra i sostenitori fiorentini e la tifoseria ’titolare’ dello stadio che sarebbe prestato ai viola per due stagioni.

Partiamo dalla prima ipotesi, quella di cui più si è discusso di recente. Empoli. Lo stadio Castellani è un bell’impianto, con una capienza non straordinaria (poco più di 16mila posti), ma con un terreno di gioco buono e soprattutto vicino a casa, una quarantina di chilometri. Come sono i rapporti con i tifosi azzurri? Non eccellenti, nonostante le simpatie passate (negli anni’80 l’avvento dell’Empoli in serie A fece piacere a Firenze) cui hanno fatto seguito un paio di decenni di sostanziale buon vicinato, di recente i rapporti si sono inaspriti. Niente a che vedere, sia chiaro, con altre rivalità storiche in Toscana come quella con i tifosi del Pisa (a proposito, giocare all’Arena Garibaldi sarebbe davvero impensabile) o del Siena ma, insomma, nonostante la vicinanza non è assolutamente tutto rose e fiori.

Spostiamoci sulla costa, su quella ligure per l’esattezza. Circola anche lo stadio Alberto Picco di Spezia. Quello bianconero è un pubblico caldo, caldissimo che in passato non ha avuto particolari ragioni di attrito con i viola ma con l’approdo in serie A – e con il trasferimento di Vincenzo Italiano, ex idolo locale, a Firenze – non è certo sbocciato l’amore per la tifoseria gigliata. Anzi, i rapporti non sembrano essere affatto buoni.

Andiamo a nord.

Ipotesi Modena. Ai tifosi più ’anziani’ la tifoseria canarina evocherà simpatici ricordi. C’era infatti un gemellaggio, ma anni fa si è sciolto per qualche attrito. La distanza non sarebbe neanche proibitiva (una ventina di minuti da Bologna) ma anche questa pista resta in sospeso.

Infine il Mapei Stadium di Reggio Emilia che ospita le gare interne sia del Sassuolo che della Reggiana in corsa per la B. Quest’impianto potrebbe ospitare i viola nelle gare di coppa. Il vantaggio è che con i tifosi del Sassuolo non c’è alcun contrasto, lo svantaggio è che i chilometri comincerebbero davvero a essere un po’ troppi.

Altre ipotesi? Si era parlato di Cesena e ancora di Perugia (come nella stagione 1989-90 quando l’allora comunale di Firenze era interessato dai lavori per i Mondiali) ma sembrano al momento due ipotesi decisamente in ribasso.