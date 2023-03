Fiorentina a Siena? Ironia sui social

Hanno creato stupore e anche indignazione, tra i tifosi bianconeri, le dichiarazioni del presidente della Regione Eugenio Giani che ha indicato anche il vecchio Rastrello tra gli stadi che potrebbe usare la Fiorentina durante i lavori del ‘suo’ Artemio Franchi. "Dobbiamo lavorare perché la Fiorentina giochi in Toscana. Mi metto a disposizione perché la Fiorentina possa andare a giocare in uno stadio toscano – spiega Giani –, da Empoli a Siena, da Livorno a Pisa, ad Arezzo, alle realtà che la Toscana ha e che possano consentire, anche con lavori supplementari, di vedere una Fiorentina per non creare disagio ai propri tifosi nel doversi spostare". La reazione negativa e anche ironica dei sostenitori della Robur, sui social, è stata su diversi piani: quello della rivalità che c’è tra le due piazze, ma anche in considerazione che lo stesso Franchi di Siena, necessita di interventi di adeguamento che potrebbero costringere anche i senesi a ‘emigrare’.