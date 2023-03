Fiorentina mania, in 20 minuti esauriti i biglietti per la semifinale di Coppa Italia a Cremona

Pronto l'esodo dei tifosi viola verso Cremona

Firenze, 24 marzo 2023 – Un entusiasmo così non si respirava da tempo in casa Fiorentina. Oggi alle 16 è stata aperta la vendita dei biglietti per la semifinale di Coppa Italia di andata, in trasferta a Cremona contro i grigiorossi lombardi, in programma mercoledì 5 aprile.

Già da ben prima dello scoccare dell’orario stabilito, i tifosi viola si sono messi in coda in tutti i sistemi di vendita digitale. Dalle 15.30 in poi, infatti, aprendo Ticketone erano 2000 le persone in coda a caccia di un tagliando. Nonostante la trasferta infrasettimanale, non particolarmente proibitiva come logistica ma sicuramente non semplice visto il fischio di inizio alle 21, i tifosi viola si sono completamente riversati sullo stadio Zini.

Risultato? La curva nord riservata agli ospiti è stata completamente esaurita in meno di 20 minuti, e stessa sorte è toccata alla tribuna nord e ai distinti nord. Si stimano almeno 3500 i sostenitori viola, visto che solo il settore ospiti è di 2465 posti, più tutti quelli che si siederanno tra tribuna e distinti. Si prospetta quindi un vero e proprio esodo di tifosi viola, pronti a invadere la cittadina lombarda per spingere la Fiorentina verso una finale di Coppa Italia che in tanti sognano già.