Nardella, Commisso e la pace sotto canestro. Accoglienza speciale per il sindaco negli Usa

Dario Nardella e il figlio insieme a Joseph Commisso e la fidanzata al Barclays Center

Firenze, 24 marzo 2023 – Lo stadio e il futuro del Franchi tengono i toni ancora accesi tra il sindaco di Firenze, Dario Nardella e la famiglia Commisso. Non mancano le frecciatine e gli attacchi, sia in conferenza stampa che sui social, con l’Amministrazione che stuzzica la proprietà della Fiorentina e viceversa.

Poi però, a rimettere tutto in ordine, ci pensa una inusuale Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers, match Nba che si è disputato stanotte al Barclays Center. Dario Nardella si trova a New York per motivi istituzionali, ma durante una serata libera si è lasciato affascinare dal basket americano, e ha trovato un’accoglienza molto speciale.

Sul tabellone dello stadio, infatti, campeggiava la scritta “Benvenuto in America, sindaco di Firenze Dario Nardella e Cosimo (il figlio ndr), da parte di Rocco, la famiglia Mediacom e la Fiorentina”. Il patron viola ha voluto riservare un’accoglienza speciale al primo cittadino, che ha visto la partita direttamente dalla prima fila, proprio accanto a Joseph Commisso, figlio di Rocco.