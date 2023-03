Stadio Fiorentina, parola ai tifosi: “Giocare a Empoli durante i lavori sarebbe la cosa migliore”

Fiorentina mania, in 20 minuti esauriti i biglietti per la semifinale di Coppa Italia a Cremona

Firenze, 24 marzo 2023 – “Giocare fuori da Firenze è un bel problema, speriamo che almeno si possa trovare uno stadio vicino per venire incontro a noi tifosi”. Tiene banco a Firenze il dibattito sul futuro della Fiorentina, e sopratutto dove andrà a giocare la squadra viola durante i lavori di restyling del Franchi. L’impianto comunale, infatti, sarà inagibile per le stagioni 2024-2025 e 2025-2026, in modo da poter ultimare i lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Siamo andati ad incontrare i tifosi della Fiorentina, per chiedergli cosa si augurano e cosa chiedono a società e politica per il futuro della squadra viola.

"Sarà un problema anche per tutti coloro che lavorano nella zona di Campo di Marte – dice Alessio -. La cosa migliore sarebbe rimanere in Toscana. O Empoli oppure la scuola marescialli, se fosse possibile. Il disagio sicuramente c’è, come c’è stato anche nel ‘90, ma in molti non se lo ricordano. Allora andammo a Perugia. L’importante è che alla fine di questo periodo il Franchi diventi un ottimo impianto moderno e sistemato”.

"Le polemiche che ci sono in questi giorni sono inutili – aggiunge Francesco -. A prescindere da dove sarebbe stato costruito o rifatto lo stadio, certamente ci sarebbero stati mesi di disagio. Giustamente quando si rifanno delle strutture serve avere pazienza e aspettare. Si sapeva che ci sarebbe stato un po’ da patire. Avere uno stadio vicino in questo periodo sarebbe la cosa migliore. Empoli potrebbe andare bene, sempre che le parti trovino un accordo”.

"Un problema grosso quello dello stadio – dice la sua Ivano -. Non si sa dove si andrà a giocare. Ci sono già passato negli anni ‘90, e ora siamo un po’ nel dubbio. Magari la Fiorentina potrebbe aiutare i tifosi, rimborsando i biglietti qualora la squadra giocasse le partite in casa in stadi troppo lontani. Ci sono 30mila persone che sono pronte ad andare in Italia per seguire la squadra. Per me giocare a Empoli potrebbe essere la cosa migliore, spero che le istituzioni non si mettano di traverso”.

"Empoli sarebbe la cosa migliore – conclude Massimo -. Ci vorrebbe collaborazione tra i sindaci, ma vedo che al momento non c’è. Naturalmente andare a Modena o altri posti risulta complicato per tutti. Va anche detto che negli anni ‘90 andammo a Perugia e ci portò anche bene, visto che arrivammo in finale di Coppa Uefa”.