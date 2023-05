Fiorentina a Praga, una poltrona per pochi. Si lavora al maxischermo

Firenze, 21 maggio 2023 – Caccia al biglietto. Non solo aereo. Saranno comunque pochi, rispetto a quanti vorrebbero esserci, i tifosi viola che potranno accaparrarsi il titolo per entrare nel piccolo stadio di Praga dove il 7 giugno (ore 21) Italiano e i suoi si contenderanno la Conference League contro gli inglesi del West Ham.

Dei circa 20mila posti dell’Eden Arena, meno di un terzo saranno destinati alla Fiorentina. Per questo, Palazzo Vecchio ha messo in agenda la possibilità di allestire un maxi schermo. Magari, in collaborazione con la Fiorentina, proprio allo stadio Franchi.

Intanto, la febbre da finale ha fatto lievitare i prezzi dei voli. Praga è collegata da una linea diretta con Pisa. Nel momento in cui stiamo scrivendo, c’è posto su un Malta Air (che opera per conto di Ryan Air) che parte alle 16 e arriva nella capitale ceca alle 17.35. Costa 449,99 euro, ma il costo sale se si aggiunge ad esempio un bagaglio. E scandagliando le offerte web più facile spendere di più, che meno.

"I prezzi dei voli dalla Toscana per Praga – spiega Irene Floris presidente di Confartigianato Turismo e co-titolare dell’agenzia di viaggi CG Travel – sono raddoppiati poche ore dopo la vittoria della Fiorentina: giovedì sera 400, ieri già oltre 700. C’è la corsa ad accaparrarsi passaggi aerei".

"La finale – aggiunge Floris – cade di mercoledì e pre-chiusura scuole, quindi, di norma i prezzi per volare a Praga sono, anche per diretti, 200 euro. Per avere un diretto si parte da Pisa il 7 a partire da 334 euro (senza bagaglio, senza nulla) ma è il costo del solo volo di andata". C’è anche chi si è mosso per tempo e ha “scommesso“ sulla presenza della Fiorentina in finale, prenotando in tempi non sospetti il volo. Il 18 aprile il Pisa-Praga è stato pagato 187 euro. La capitale della Repubblica Ceca merita una visita a prescindere, ma con appena 6mila biglietti disponibili anche chi ha il volo non è certo di riuscire a entrare.

Per la trasferta in aereo è necessario anche abbinre una notte in hotel. Chi non ha questa possibilità partirà in macchina. Firenze-Praga sono circa 10 ore di viaggio senza imprevisti.

"In tanti andranno a Praga a prescindere – dice il presidente di Atf, Federico De Sinopoli -. Il periodo è quello dei ponti e la voglia di esserci sarà tantissima. I biglietti a disposizione dei tifosi della Fiorentina saranno 5mila circa, e per quanto riguarda i prezzi ci dobbiamo rifare alla finale di Conference dell’ultimo anno.

Lo stadio verrà diviso in 4 settori, con le curve che dovrebbero costare trai 25 e i 30 euro, mentre altri posti saranno tra i 125 e i 130. A livello organizzativo potrebbe essere più facile, anche perché da Firenze a Praga sono 1000 km, e non è affatto proibitivo farla su gomma".

Ma prima di Praga, c’è Roma. Anche per la finale dell’Olimpico di mercoledi prossimo, si sta preparando un maxi esodo. Con 23mila presenze, i tifosi viola saranno più che nella finale del 2014.