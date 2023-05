In 23mila (almeno) all’Olimpico: è record

Due mercoledì cerchiati in rosso (il 24 maggio e il 7 giugno), due finali nella stessa stagione che hanno il sapore dell’impresa. Come era prevedibile, i sostenitori gigliati si sono lanciati alla ricerca del biglietto aereo per Praga, ma non sarà semplice per tutti mettere le mani su un tagliando per entrare all’Eden Arena. Partendo in ordine cronologico, però, il primo pensiero dei tifosi viola adesso è rivolto alla sfida dell’Olimpico contro l’Inter. I tagliandi per i viola erano 26mila, e sono quasi esauriti salvo pochi posti in tribuna Monte Mario. La curva Sud è pronta a colorarsi di viola. "Saranno circa un centinaio i pullman organizzati dall’Atf – spiega il presidente Federico De Sinopoli -. Potrebbero essercene altri organizzati in maniera autonoma, ma quello non lo possiamo sapere, come ancora è complicato prevedere orari o luoghi di ritrovo precisi a Roma. Possiamo però dire che con tutta probabilità i numeri per questa finale saranno superiori a quelli del 2014, visto che contiamo almeno 23mila tifosi della Fiorentina". E Praga? "I biglietti a disposizione dei tifosi della Fiorentina saranno 5mila circa, e per quanto riguarda i prezzi ci dobbiamo rifare alla finale di Conference dell’ultimo anno. Lo stadio verrà diviso in 4 settori, con le curve che dovrebbero costare trai 25 e i 30 euro, mentre altri posti saranno tra i 125 e i 130. Schizzati in alto i prezzi dei voli. Praga dista mille km: in molti pensano all’auto.

i.n.