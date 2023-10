Fiorentina, è morto il supertifoso Paolo Ronchetti. Disse alla mamma “ci vediamo dopo”, ma andò a Londra a vedere i viola

Firenze, 5 ottobre 2023 – Lutto nel mondo del tifo viola per la morte di Paolo Ronchetti, scomparso a 46 anni in seguito a un arresto cardiaco avvenuto in ospedale dove si trovava in seguito a un malore. Super tifoso della Fiorentina, Ronchetti lascia la compagna Susanna e la figlia di 4 anni alla quale, ovviamente, è stato dato il nome Viola.

Ronchetti era popolarissimo tra i tifosi per la sua passione e il suo impegno nel Viola Club Firenze 2005 (del quale è stato anche consigliere) e nelle dirette Facebook del gruppo Baraonda Fiorentina che riunisce tifosi da tutta Italia.

Una passione, quella per i viola, coltivata sin da ragazzo e con tanti aneddoti, come quello raccontato da Cristina Golini, sua amica e membro del gruppo Baraonda Fiorentina. “Quando la Fiorentina giocò a Wembley contro l’Arsenal (27 novembre 1999, vittoria viola con gol di Batistuta, ndr) non disse nulla in famiglia, al mattino salutò la mamma dicendole ‘ci vediamo dopo’ e poi prese l’aereo per Londra”. Quando poi la madre lo chiamò in serata per chiedere dove fosse e a che ora sarebbe rientrato, lui rispose candidamente: “Sono a Londra, allo stadio. Non so quando torno”.

“Era un grande amico, simpatico e burlone, ci mancherà”, ricorda Milena Poggesi, presidente del Viola Club Firenze 2005. “Stiamo vivendo un incubo – dice Golini – stanotte è stato impossibile dormire. E’ un duro colpo. Era una persona appassionata, amante della compagnia e tifosissimo. Gli piaceva la proprietà Commisso e guai a toccargli Vincenzo Italiano”.

La salma di Paolo Ronchetti sarà esposta dalle 15 di giovedì 5 ottobre alle Cappelle della Misericordia dell’Antella. Il funerale si terrà sabato, 7 ottobre alle 9.30 nella chiesa di Osteria Nuova.

Ronchetti sarà ricordato nel pomeriggio prima di Fiorentina-Ferencvaros, con un mazzo di fiori di fronte al suo posto nel parterre di tribuna.