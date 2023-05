Finale Coppa Italia, Firenze si colora di viola: tanti tifosi ai maxischermi

Firenze, 24 maggio 2022 – Bandiere viola per la strada. Tanta emozione per tutti i fiorentini che si sono riversati in città in vista della finale di Coppa Italia, Fiorentina-Inter.

Ecco tutti gli aggiornamenti dal Light di Campo di Marte, dove è stato allestito un maxischermo:

Ore 19:03. Oltre 200 tifosi hanno già preso post al Light di Campo di Marte, in attesa della finale di Coppa Italia stasera. I supporter della Fiorentina stanno continuando ad arrivare, muniti di sciarpe e maglie viola.

Ore 18:31. Sono già tanti i tifosi che hanno preso posto ai maxischermi. Ci troviamo al Light di Campo di Marte, sotto la Curva Fiesole. A farla da padrone è già il colore viola con tante maglie e tante sciarpe dei tifosi che hanno preso posto in vista della sfida di stasera.