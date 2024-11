Fiorentina-Inter, biglietti introvabili e coreografia. L'appello è di arrivare presto

Firenze, 29 novembre 2024 - La notte del Franchi - i biglietti sono ormai introvabili - si preannuncia una di quelle da ricordare e raccontare ai nipotini. Al di là del responso del campo, i giorni e le ore che separano dalla sfida con l'Inter (domenica sera ore 18) sono di quelle particolarmente intense da vivere. Come a Firenze non accadeva da tempo. Viola e nerazzurri appaiati in classifica a un solo punto di distanza dal Napoli capolista. E' vero che siamo appena a dicembre, ma ormai il girone d'andata è vicino al giro di boa e un segnale forte il campionato lo ha già mandato. Dicevamo dell'entusiasmo che dilaga in città, complice anche la vittoria (sofferta) delle seconde linee contro il Pafos in Conference League. Palladino non ama separare la squadra tra 'titolarissimi' e 'riserve', ma è innegabile che lo status di certi giocatori sia diverso rispetto ad altri. In ogni caso c'è solo un'unica Fiorentina, che oltre a essere in vetta al campionato si è già conquistata anche l'approdo matematico (almeno) al playoff di Conference del prossimo febbraio. L'obiettivo, contro Lask (12 dicembre) e Guimaraes (19 dicembre) è quello di impreziosire il girone finendo fra le prime otto e saltando a piedi pari il turno di febbraio, rimandando ogni discorso a metà marzo. Adesso però è tempo di pensare all'Inter e di godersi la notte magica sospirata dal gruppo e da Palladino. La Curva Fiesole, tramite i propri canali social, ha comunicato che metterà in scena una splendida coreografia. Una di quelle da brividi che resteranno nella storia del tifo gigliato, anche perché sarà allestita in Curva Ferrovia. I ragazzi della Fiesole hanno pubblicato le sette regole da seguire, la più importante è quella di arrivare in anticipo allo stadio per evitare code ai tornelli. In curva gli spettatori dovranno prendere per tempo il proprio posto anche per evitare che venga sciupato il disegno della coreografia. Fra le altre indicazioni c'è quella di non spostare il cartoncino dal relativo posto, di alzarlo al momento dell'inno, di tenerlo su anche durante l'inno di Allevi, di non sventolare altri vessilli e di seguire le indicazioni dei lanciacori e dei vari gruppi, oltre alla possibilità di lasciare un contributo economico a chi li raccoglierà. In serata anche la Fiorentina ha invitato i propri tifosi a recarsi in anticipo al Franchi. "ACF Fiorentina informa i propri tifosi che, considerata l’altissima affluenza prevista per la gara con l’Inter, in programma domenica 1 dicembre alle ore 18:00, l’accesso allo stadio Franchi sarà possibile dalle ore 16.00. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei prefiltraggi e dei tornelli, tutti i supporters viola sono invitati a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi".

Alessandro Latini