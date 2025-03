Finito il restauro. Riapre la chiesa di San Martino

È rimasta chiusa da ottobre, fino a oggi, per lavori di restauro e di ristrutturazione, ma sabato torna a ospitare la comunità di Rufina. Riapre, infatti, la chiesa di San Martino, in piazza Umberto I, con una grande festa che prenderà il via alle 16 e che andrà avanti tutto il pomeriggio. Oltre a don Luca Meacci, parroco della comunità, ci saranno l’arcivescovo emerito di Cagliari, monsignor Giuseppe Mani, originario proprio di Rufina, il sindaco Daniele Venturi (nella foto), la Soprintendenza, tutte le realtà cittadine e il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Matteo Spanò. Bcc Pontassieve ha finanziato, infatti, il restauro della Madonna di Rugiano per 11mila euro.

I lavori, che sono terminati da poco, sono stati finanziati per il 70% dai fondi provenienti dall’otto per mille e per il 30% direttamente dalla parrocchia. Sono stati effettuati lavori strutturali, di impianto elettrico e di ritinteggiatura. Inoltre, sabato sarà presentato il nuovo Crocifisso, proveniente dal Perù e commissionato a una cooperativa che lavora in missione nel paese sudamericano. Il pomeriggio di sabato si aprirà con i saluti istituzionali e con l’illustrazione dei restauri. Alle 17,30, poi, la messa, presieduta dal monsignor Mani. "È un’occasione per riappropriarsi della nostra chiesa parrocchiale – ha detto don Luca Meacci, parroco di Rufina –. Il legame con la cittadinanza è storico, perché abbiamo una sola chiesa in paese. E in tanti mi hanno chiesto, in questi mesi, quando sarebbe tornata agibile. Finalmente possiamo dare questa bella notizia".

l.otta.