Filippo Del Corno ospite dell’Orchestra Filharmonie

Filippo Del Corno, ex assessore alla cultura al Comune di Milano, recentemente tornato a dedicarsi completamente alla musica, sceglie Firenze per la prima italiana della versione orchestrale di ’Ecco il segno’: l’appuntamento è stasera (ore 21) alla Certosa di Firenze, con un programma che include capolavori di Beethoven e Mendelssohn. In scena la giovanissima soprano di origini ucraine Nikoletta Hertsak, con il direttore d’orchestra Giulio Arnofi alla guida della Filharmonie. L’evento fa parte di ’Sinfonia di Vibrazioni’, rassegna diffusa sviluppata proprio dall’Orchestra La Filharmonie, con la direzione musicale di Nima Keshavarzi e la direzione artistica di Giulio Arnofi. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, con prenotazione consigliata online (info: https://www.lafilharmonie.com/rassegna/).