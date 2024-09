Filippo canta Ivan. L’eredità di Graziani rivive a villa Il Palagio

Filippo canta Ivan. Domani sera (ore 21,15) al Festival Suoni e Colori di Toscana, a villa Il Palagio a Rignano sull’Arno, arriva Filippo Graziani che presenta il suo ultimo progetto “Filippo Graziani canta Ivan“ in un tour che celebra l’eredità di suo padre, Ivan Graziani.

Il cantante e chitarrista propone alcuni dei grandi successi del padre, in un concerto acustico che rievoca l’opera artistica di un’autentica leggenda della musica italiana e vuole essere anche un omaggio a canzoni memorabili come “Lugano addio”, “Monnalisa”, “Agnese” a cui si aggiungono nuovi brani e arrangiamenti. Ingresso: 14 euro, compresa cena a buffet e 12 euro per over 65. Prevendite su www.ticketone.it.