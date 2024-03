Figlio di ex parlamentare chiede patteggiamento: pena a 2 anni e 10 mesi per corruzione in Anas

Tommaso Verdini, figlio dell’ex parlamentare Denis, ha chiesto di patteggiare una pena a 2 anni e 10 mesi nell’ambito dell’indagine sulle commesse in Anas in cui si procede per corruzione e turbativa d’asta. In base a quanto si apprende l’indagato è in attesa dell’eventuale via libera della procura di Roma sulla richiesta. Nelle scorse settimane i pm della Capitale, coordinati dall’aggiunto Paolo Ielo, avevano ottenuto per Verdini e altri indagati, tra cui Fabio Pileri socio del figlio dell’ex parlamentare, il giudizio immediato. A dicembre Verdini junior era finito agli arresti domiciliari, mentre al centro dell’inchiesta ci sono la rete di consulenze e gli appalti pubblici banditi da Anas. In particolare, il faro degli inquirenti si è concentrato su una gara da 180 milioni di euro per l’affidamento di lavori per il risanamento di gallerie. Il nome di Verdini junior - che è a capo di Inver, società che si occupa di lobbying - era finito nel registro degli indagati nel luglio del 2022. Secondo le accuse, la Inver “facilitava” una serie di ditte nel partecipare e vincere, grazie all’accesso a informazioni riservate, appalti con Anas. Si procede separatamente, invece, per l’ex senatore - da un mese a Sollicciano dopo che il tribunale di sorveglianza ha revocato la detenzione domiciliare - e per i tre dirigenti Anas coinvolti nell’inchiesta. Udienza per il giudizio immediato il 30 aprile.