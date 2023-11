Figline solidale, la raccolta per gli alluvionati romagnoli

Il 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, il Comune di Figline e Incisa insieme a tante associazioni del territorio aveva lanciato una raccolta fondi unitaria con l’obiettivo di aiutare realtà che in questo momento difficile, sotto vari aspetti, ne hanno bisogno. In questi mesi, anche grazie all’impegno dell’associazione "Il Giardino" e della Compagnia delle Contrade, sono stati raccolti alcuni fondi. Ora è il momento di donarli. Il consiglio comunale nell’ultima seduta ha deliberato di suddividere su due realtà, una vicina e l’altra locale, quanto messo insieme dalla generosità dei cittadini.

Cinquemila euro andranno a Lugo in Emilia Romagna, una delle realtà più colpite dalle recenti esondazioni dei fiumi Senio e Santerno. Le sue somiglianze con Figline e Incisa (32 mila abitanti con uno storico teatro 700 esco a sua volta gravemente danneggiato dall’alluvione) hanno creato una sorta di gemellaggio naturale tra le due realtà. Altri duemila euro invece andranno alle due sedi Caritas di Figline e di Incisa "da ripartire - commenta il presidente del consiglio comunale Federico Cecoro – tra le famiglie bisognose della nostra comunità, come piccolo aiuto concreto".

A questi fondi, nati da raccolte tra la cittadinanza, l’amministrazione ha deciso di aggiungere altri 5 mila euro: andranno alla biblioteca ‘Tiziano Terzani’ di Campi Bisenzio "nella speranza – commenta il sindaco Giulia Mugnai - di poter almeno in parte contribuire al ripristino del suo fondo librario. Questa donazione, come quella destinata a Lugo, rappresenta un gesto doveroso di solidarietà per agevolare il ritorno a una normalità sconvolta. Con Campi abbiamo collaborazione di lunga data soprattutto in ambito culturale. Avendo recentemente inaugurato la nuova biblioteca ‘Rovai’ a Incisa, conosciamo bene il valore che un luogo simile riveste per ogni comunità".