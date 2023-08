"Figline Incisa: Piscina, affidati i lavori a Integra con l'opera finita nel 2026"

Il Comune di Figline e Incisa ha affidato i lavori per la nuova grande piscina comunale che sorgerà all’interno dei giardini dalla Chiesa, tra via Morandi e via Val D’Ossola: il Consorzio Integra, con sede a Bologna, si occuperà di redigere la progettazione esecutiva e realizzare la nuova struttura omologata Coni. La gara prevede che la ditta debba inserire nel progetto esecutivo piantumazioni, recupero del verde già presente e miglioramento dell’estetica dell’area attorno alla piscina, oltre a trovare delle soluzioni di efficientamento energetico della struttura. La nuova piscina costerà 5,4 milioni di euro, di cui oltre metà (circa 3,3 milioni) finanziati da fondi Pnrr e la restante quota da risorse comunali e dalla contrazione di un mutuo a interessi zero con il Credito sportivo.

"Con l’aggiudicazione dell’appalto – commenta il sindaco Giulia Mugnai– ci avviciniamo sempre di più alla partenza di un cantiere tra i più attesi sul nostro territorio, a cura di una società che vanta grande esperienza nella realizzazione di altre opere pubbliche in Italia. Il progetto esecutivo sarà approvato il prossimo inverno, per poi iniziare i lavori entro metà 2024 e portarli a termine entro il 2026. Contemporaneamente in via Morandi, accanto all’attuale piscina e alla scuola Del Puglia, sarà recuperata un’ulteriore porzione di verde, ad oggi inutilizzata".

Manuela Plastina