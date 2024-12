Figline ed Incisa Valdarno, il Natale con un’ora di sosta gratuita

Firenze, 13 dicembre 2024 - Confesercenti manifesta "soddisfazione per la decisione presa dall’amministrazione comunale di Figline ed Incisa Valdarno che prevede un’ora di sosta gratuita durante le festività natalizie". Il risultato è frutto di un’attività di confronto tra Comune ed associazione di categoria; considerando le difficoltà che le imprese del commercio stanno attraversando da anni e che il periodo delle feste è commercialmente quello più importante dell’anno. La decisione del sindaco Pianigiani, che ringraziamo, rappresenta un’importante segnale; che permette alle attività presenti nei Centri Commerciali Naturali Il Granaio di Figline e Le Botteghe del Petrarca di Incisa di lavorare al meglio". La sosta gratuita "di un’ora, da sabato 14 a sabato 28 dicembre, è messa a disposizione di clienti ed avventori del centro storico di Figline e nelle aree in prossimità delle attività commerciali ad Incisa; e rappresenta una risposta concreta alle richieste di Confesercenti". “Questo è un ottimo segnale, ma non è il primo. – ha affermato Gianmarco Fani, presidente Confesercenti Valdarno Fiorentino - Voglio ricordare il percorso avviato dalla precedente amministrane, e ripreso dall’attuale, con il progetto ConCentriAmoCi; che prevede la rigenerazione urbana dei nostri due centri storici, attraverso l’apertura di nuove attività del commercio, servizi e artigianato nelle aree centrali a disposizione dei cittadini e dei turisti che frequentano sempre più spesso il nostro bel territorio”.