Figline, domenica amara. Brutto ko con il Ghiviborgo

FIGLINE 0 GHIVIBORGO 3

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Aprili (56’ Rosini), Nobile, Noferi (46’ Milli), Zellini, Dama (46’ Rufini), Ciravegna (68’ Bruni), Torrini, Mugelli (46’ Gozzerini). All.: Brachi.

GHIVIBORGO: Bonifacio, Barbera, Giannini, Lopez Petruzzi, Conti, Fischer (77’ Simonetta), Gori (71’ Bifini), Noccioli, Signorini (65’ Campani), Bura (76’ Caiaffa), Larhrib (73’ Coppola). All.: Bellazzini.

Arbitro: Montefiori di Ravenna.

Marcatori: 2’ Gori, 35’ Bura, 58’ Gori.

FIGLINE – La ripresa del campionato lascia l’amaro in bocca al Figline. A sorridere e portare via l’intera posta in palio senza neppure senza troppa fatica, è toccato al Ghiviborgo che in mezzora fa la partita. Al pronti e via sono gli ospiti a passare in vantaggio. Nocentini recupera una palla a centro campo e la indirizza verso Gori che davanti a Pagnini non sbaglia mira. Il Figline prova a reagire, ma il tiro di Aprili finisce fuori, come quello al 18’ di Mugelli ma l’intervento del difensore ospite è provvidenziale. Al 22’ ci prova Dama che entrato in area, scivola a terra, per l’arbitro tutto regolare. Al 33’ brividi per Pagnini che su un tiro di Noccioli deve intervenire per deviare in angolo. Due minuti dopo il Ghiviborgo raddoppia: c’è un pallone che spiove in area per Bura che di testa la manda alle spalle di Pagnini. Per il Figline è notte fonda, per gli ospiti è tutto facile. Nella ripresa Brachi per dare più consistenza alla manovra mette dentro tre giocatori, ma il prodotto non cambia. Anzi è il Ghiviborgo con Gori (58’) va ancora a segno: l’attaccante si destreggia bene in area gialloblù e con un tiro a incrociare manda la palla sul secondo palo. Il Figline è in ginocchio: prova a costruire qualche occasione per accorciare, ma non sfonda il muro difensivo davanti al portiere Bonifacio. Anzi sono ancora gli ospiti con Bifini ben servito da Barbera a sfiorare di nuovo il gol.

Giovanni Puleri