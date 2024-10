Fiesole saluta Torrini. Volontari, buffa nera e commozione: "Era perfetto"

E’ stato un ultimo saluto molto partecipato quello che Fiesole ha riservato a Simone Torrini, ex provveditore della Misericordia, scomparso a 65 anni. Al mattino gli uffici del Comune hanno osservato un minuto di silenzio. Il rito funebre si è tenuto in cattedrale nel pomeriggio, dove il feretro è arrivato portato a spalla dai confratelli in tradizionale "buffa" nera. Ad accoglierlo in prima fila le autorità locali, come la sindaca Scaletti con Stefania Saccardi. E poi tantissimi volontari di varie associazioni, gli stendardi di numerose Misericordie e i gruppi Fratres. "Simone era sempre presente e sul pezzo; in tutte le cariche che ha ricoperto è stato un esempio fedele di cosa significa essere confratello, al di là delle frasi fatte e di circostanza", ha detto don Simone Imperiosi, correttore della Federazione Misericordie della Toscana, che ha presieduto il rito funebre.