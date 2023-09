FIESOLE: Cup Riapre al Pomeriggio, Raccolta Fondi per Ambulatori

Il Cup metropolitano della Misericordia di Fiesole riapre anche al pomeriggio. Dopo la contrazione del servizio registrata in estate a causa della mancanza di volontari, da ottobre lo sportello effettuerà il seguente orario: lunedì, martedì e giovedì 9-12; lunedì e mercoledì anche 16-18. Intanto proseguono le iniziative volte alla raccolta di fondi per finanziare importanti opere di ristrutturazioni mirate alla creazioni di nuovi spazi da destinare agli ambulatori medici. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 7 ottobre e sarà la cena di fine estate organizzata nel giardino della confraternita che si affaccia sull’area archeologia, in via Marini. Prenotazioni allo 055 59213. Costo 25 euro, dall’antipasto al dolce, bevande e vini compresi.

"Sono decenni che un poliambulatorio di specialistica manca su Fiesole, in pratica dalla dismissione del Sant’Antonino – spiega il provveditore Guido Brilli –. Contiamo di iniziare i lavori entro gennaio. Abbiamo però bisogno dell’aiuto dei nostri concittadini". La Misericordia ricorda che sono aperte le lezioni al corso di italiano per stranieri.

D.G.