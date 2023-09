Presidio Pd

alla passerella

Una delegazione del Partito democratico della Valle dell’Arno sarà questa mattina in presidio davanti al cantiere della passerella Compiobbi- Vallina per chiedere chiarezza sullo stop dei lavori. "E ‘vero – osserva il Pd- che l’intervento è stato commissionato da Città Metropolitana, ma occorre che tutte le amministrazioni, quella metropolitana e quella comunale, si adoperino per risolvere questa situazione di forte disagio, che si è venuta a creare nella piazza di uno dei centri abitati più popolati del Comune di Fiesole".