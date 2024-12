Fierone alle Cascine. Shopping tra 170 banchi

Oggi (ore 8-18) nel parco delle Cascine torna il ’Fierone di Natale’ organizzato da Assidea, l’associazione di tutela per gli operatori di mercato su area pubblica. Un evento patrocinato dal Comune e in collaborazione di Boxing Club. Tra i temi di questa edizione sicurezza, acquisti all’aria aperta e vivibilità del parco in tutta tranquillità. Un evento sinonimo di qualità per far ritornare i fiorentini in uno dei luoghi più amati della città e dove sarà possibile curiosare e fare acquisti tra i 170 banchi di tutte le categorie merceologiche provenienti da ogni parte della Toscana.