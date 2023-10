Fiera San Luca. Ultimi giorni. La sfida tra rioni

Ultime ore per la Fiera di San Luca: dopo il tiro alla fune di questa sera fra i rioni, domani pomeriggio i loggiati del Pellegrino accoglieranno la lavorazione dal vivo della terracotta con una tavola rotonda sul tema. Domenica ci sarà "Corri la Fiera" a partire dalle 8 in piazza Buondelmonti. Successo e entusiasmo per la grande fiera del bestiame nel giorno del patrono: ha attirato l’attenzione di appassionati, curiosi e bambini. Non c’erano i bovini: "Come amministrazione abbiamo preferito usare precauzioni, a causa di una recente diffusione di malattia di specie" ha spiegato il sindaco Riccardo Lazzerini.