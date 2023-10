Guerra Israele Palestina, a Firenze abbraccio fra religioni: “Sì alla pace, messaggio al mondo”

Firenze, 23 ottobre 2023 – Circa diecimila persone in centro a Firenze. Con la salita fino a piazzale Michelangelo e San Miniato al Monte per chiedere la pace a arabi e israeliani, i cui due popoli sono dilaniati dal conflitto israelo palestinese.

Un momento di grande significato con l’abbraccio tra le religioni: imam e rabbino hanno camminato insieme. Con loro anche dom Bernardo Gianni, abate di San Miniato al mondo che aveva promosso l’iniziativa.

Un momento della fiaccolata per la pace (New Press Photo)

"Firenze si dimostra ciò che è sempre stata – dice l’imam Izzedin Elzir – la città dell’umanesimo in cui parlare di pace”.

A sfilare tanti semplici cittadini, associazioni, sindacati, gli scout, le istituzioni cittadine e forze politiche dei vari schieramento, ma anche il mondo cattolico e cristiano, con appunto il rabbino capo di Firenze Gadi Piperno e l'imam Izzedin Elzir.

Un gruppo di manifestanti sfila con una lunga bandiera della pace di una decina di metri. Solo un manifestante indossa una maglia con scritto 'Israele e Usa i veri terroristi’.

“Grazie a padre Bernardo – dice il deputato Federico Gianassi (Pd) partecipando alla fiaccolata – per aver dato vita ad una manifestazione che unisce oltre le differenze. In un momento globale così difficile dove risuonano morti, orrore, distruzione, il silenzio della pace diventa assordante: è fragorosa la voce che si leva da questa manifestazione che richiama tutti ad un grande sforzo per costruire la pace”.

