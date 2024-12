Festival River To River. I big di Bollywood in città

Il meglio del cinema e della letteratura indiana sbarcano a Firenze. L’appuntamento è da domani al 10 dicembre al cinema La Compagnia con la 24esima edizione del ’River to River Florence Indian Film Festival’. Oltre 20 le opere in programma, in prima italiana o europea, tra lungometraggi, corti, documentari e web series, di cui la metà firmate da registe donne. Tra i titoli più attesi ’Laapataa Ladies’, pellicola selezionata per rappresentare l’India nella corsa agli Oscar che sarà presentata per la prima volta in sala in Italia dalla regista Kiran Rao. Una satira tagliente che affronta con ironia la realtà della cultura patriarcale, con protagonista la superstar Nitanshi Goel: sarà proiettata venerdì alle 20,30. Sul red carpet anche il regista campione di incassi Vijay Krishna Acharya con ’The Great Indian Family’, il divo Babil Khan, figlio della superstar Irrfan Khan, con la prima italiana del thriller ’Logout’, la pluripremiata regista Shalini Ushadevi con lo sci-fi distopico ’Ennennum’ e l’attore Vinay Pathak, protagonista dell’opera di chiusura ’Everybody Loves Sohrab Handa’. Nel ricco programma anche talk, cooking show, presentazioni, mostre ed eventi speciali per l’unica manifestazione in Italia che racconta il volto dell’India contemporanea. Tra gli eventi da non perdere quello con il celebre scrittore Perumal Murugan, voce di punta della letteratura tamil, in collaborazione con libreria Brac. L’appuntamento è il 10 dicembre alle 18.30 con l’incontro tra letteratura e attualità con il suo romanzo ’Rogo’. E non manca l’omaggio a Raj Kapoor, il Charlie Chaplin del cinema indiano nel centenario della nascita. L’evento di pre-apertura sarà la mostra The Shape of Self di Alessio Maximilian Schroder, in collaborazione con Fondazione Studio Marangoni, presso la galleria B.est (via di Mezzo 40A, domani alle 18).

