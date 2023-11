Festival il Magnifico. Il premio tiene banco

Terza giornata di eventi per il festival il Magnifico, creato e promosso dal direttore artistico Leonardo Margarito. Quest’anno anche il produttore cinematografico Matteo Cichero tra gli organizzatori. Incontri, conferenze e iniziative il focus del festival è sulla città di Firenze, con l’obiettivo di raccontare la cultura con un approccio nuovo, interattivo, che permetta anche ai ragazzi di avvicinarsi. Ieri la presentazione a San Miniato al Monte del libro sui tabernacoli fiorentini, in compagnia del divulgatore Luciano Artusi.

Grande spazio alla premiazione finale, che si svolgerà a villa Medici alla presenza di ospiti di primissimo livello. E’ fresco il nome di Aurora Ruffino, attrice di alto profilo che ha recitato in numerose opere, tra cui la serie dedicata alla famiglia Medici, per rimanere in tema. Ci sarà anche il cantautore, vincitore del programma televisivo Amici, Luigi Strangis. Tra i nomi anche la ballerina della Scala Camilla Cerulli, il noto chef Federico Fusca, l’ex miss Italia Rachele Risaliti. Gli eventi sono già tutti sold out . Sul punto anche la vicesindaca Alessia Bettini: "Una rassegna multidisciplinare ispirata alla figura di Lorenzo Il Magnifico – ha detto – per raccontare Firenze attraverso le varie arti che hanno rappresentato l’espressione del suo genio. Un progetto che guarda però al futuro, sia nei canali e mezzi pensati per raggiungere un pubblico più ampio possibile, che nell’attenzione alla valorizzazione dei giovani e dei loro talenti". Soddisfatto anche l’ideatore del festival: "E’ un onore premiare questi cinque talenti – dice Margarito – C’è molta attesa per la serata e stiamo avendo dei riscontri molto positivi".

Gabriele Manfrin