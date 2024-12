Festival di Natale. Concerti e spettacoli in piazza Garibaldi

Spettacoli e concerti in piazza a Lastra a Signa. È la prima edizione del "Festival di Natale fra le mura" che è iniziata ieri in una grande tensostruttura riscaldata in piazza Garibaldi. L’iniziativa è stata presentata in Consiglio regionale dal presidente Antonio Mazzeo, dal consigliere Fausto Merlotti, dal sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso, dall’assessore Massimo Galli e da Luca Marino, direttore artistico dell’Orchestra Ritmosinfonica Crescendo Musica Toscana. Oggi, alle 21, andrà in scena "Gallina Vecchia" di Augusto Novelli con la regia, riduzione ed adattamento a cura di Alessandro Calonaci con Mald’Estro Compagnia e la partecipazione del menestrello fiorentino Beltrando Mugnai. Domani (ore 21) un grande concerto omaggio a Frank Sinatra a cura dell’Orchestra Ritmosinfonica Crescendo Musica Toscana diretta da Alberto Solari, regia di Alessandro Calonaci, ospite Gianluca Guidi. Infine domenica 22 (ore 17) esibizione della Corale Amedeo Bassi di Montespertoli e della Banda di Schignano e Vaiano con musiche e melodie natalizie e (ore 20.45) concerto a cura della Banda Musicale della Misericordia di Malmantile.