Feste, sagre e mercatini. Olio nuovo protagonista

Firenze, 9 novembre 2024 – Feste, mercatini e sagre, tanti appuntamenti nel weekend incentrati sull’olio novo. Domani a Molino del Piano si svolgerà la tradizionale Festa di San Martino in programma dalle 10 alle 20. Numerose le iniziative per le vie del paese con stand gastronomici, degustazione olio e vino di recente spremitura, mercato di artigianato e ingegno, esposizione moto d’epoca, pesca di beneficenza e alle 17 Santa Messa. La manifestazione è organizzata da circolo Arci La Torretta e Mcl, Filarmonica Puccini, Us Molinense, Parrocchia di San Martino, Coop di Molino del Piano, Misericordia e Croce Azzurra, varie associazioni.

A Calenzano riflettori puntati sull’olio nuovo. Da oggi a domenica 17 novembre va in scena la 33ª edizione della manifestazione ‘Ce l’ho con l’Olio’ per mangiar sano con l’olio di recente produzione. Si tratta di una sagra che si propone di valorizzare i piatti della cucina contadina e l’ottimo olio di Calenzano. La cittadina ha una solida, antica, gloriosa tradizione agricola, portata avanti dalle aziende del territorio con tante piantagioni di olivi. Il menù prevede una serie di piatti per mettere in risalto l’olio come fettunta, pinzimonio, minestra di pane, zuppa di porri, fagioli all’uccelletto, fagioli lessi.

Torna PrimOlio a Bagno a Ripoli: la consueta mostra mercato dell’olio extra vergine d’oliva prodotto sulle colline ripolesi si svolgerà la prossima settimana il 16 e il 17 novembre al giardino ‘Silvano Nano Campeggi’.

Domani dalle 9 alle 18 in piazza del Carmine a Firenze ecco la Festa d’Autunno. Promosso, curato e gestito dall’associazione La Fierucola, il Mercatino nasce per esprimere il valore e la dignità dell’agricoltura attraverso la qualità e la stagionalità di un prodotto a km 0. Otre ai prodotti agricoli, ci saranno banchi di artigianato, musica, laboratori e divertimenti.

A Palazzo Corsini c’è il ‘Florence Vintage Market’ nella sua versione autunnale. Il mercato di abiti ed accessori vintage organizzato per raccogliere fondi in favore di File Fondazione di Leniterapia. La 10ª edizione avrà luogo oggi e domani dalle 11 alle 18. Si accede al Palazzo, con ingresso libero, da Lungarno Corsini 8: all’interno una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna e uomo, di alta qualità, firmati o sartoriali e non solo. Tutti vintage e donati per uno shopping solidale.

Francesco Querusti