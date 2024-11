Firenze, 8 novembre - Il fine settimana è alle porte e, nonostante l'arrivo del freddo, le giornate sono abbastanza piacevoli per permettere di passare dei pomeriggi fuori casa. Durante questo weekend sono molti gli eventi a cui si può partecipare in tutta la regione, come visitare mostre suggestive, girare per la città e fra i banchi dei mercatini, oppure degustare prodotti di qualità e dolcezze.