Arezzo, 22 giugno 2025 – “Scopri Castiglioni”: prima uscita mercoledì 25 giugno.

Alla scoperta della Chiesa di Sant’Agostino.

Ritorna “Scopri Castiglioni”, l’iniziativa che anima le notti castiglionesi alla scoperta del territorio e delle sue bellezze storico-artistiche.

Il primo appuntamento della stagione è in programma mercoledì 25 giugno e la meta da “scoprire” sarà la Chiesa di Sant’Agostino recentemente restaurata.

Edoardo Bidini (nella foto), guida turistica certificata dalla regione Toscana, è l’ideatore del progetto nato nel 2017 e che vede il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino.

“E’ bello far scoprire ai partecipanti degli angoli nascosti, curiosità che non vengono indicate dalle guide canoniche” spiega Bidini.

L’uscita di mercoledì nasce “per permettere alle persone” – continua Edoardo Bidini – “di tornare in un luogo sacro che è stato il teatro di momenti unici e particolari come battesimi, comunioni e matrimoni ma è anche l’occasione per chi non la conosce di scoprire un angolo nuovo, un edificio nuovo che fortunatamente è stato recuperato e che adesso è diventato un luogo dove si tengono manifestazioni culturali di rilievo”.

Il primo appuntamento dell’edizione 2025 è prevista, come detto, mercoledì 25 giugno alle ore 21.30

Per info e prenotazioni si deve contattare Edoardo al 347 857 4808.