Ville e giardini medicei da visitare in Toscana

Firenze, 8 novembre 2024 - Le ville e i giardini medicei in Toscana rappresentano una occasione unica per addentrarsi in un viaggio fatto di storia, arte, bellezza e cultura. Dimore storiche che i Medici utilizzavano come residenze estive, di campagna e come luoghi di svago, e che oggi invece sono diventate dei simboli della Toscana nel mondo. Dodici di queste ville e due giardini sono stati inseriti dal 2013 nel Patrimonio mondiale Unesco. Ecco la guida alle ville e ai giardini medicei da visitare in Toscana.

