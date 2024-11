Dormire in una casa hobbit o in uno scuolabus? In Toscana si può, ecco dove

Firenze, 7 novembre - Se si è in cerca di hotel diversi dal solito o di fare campeggio senza rinunciare a tutte le migliori comodità, allora il glamping è la perfetta soluzione. Il termine nasce dall'uninione di "glamour" e "camping", indicando una modalità di campeggio che unisce i piaceri della natura al benessere del lusso, con tutti i servizi tipici degli alberghi.

Oltre a poter alloggiare in tende e chalet ecosostenibili, la Toscana offre sistemazioni fuori dal comune come il dormire sotto il cielo stellato in una bubble room, soggiornare sospesi su un albero, all'interno di un autobus oppure in una tenda dei nativi americani.