Arezzo, 4 aprile 2025 – Una sinfonia di storia, musica e poesia Domenica 6 aprile alle 17,30 al Museo delle Terre Nuove si terrà il coinvolgente racconto in musica a cura di Giovanna Maria Carli, ultimo appuntamento delle celebrazioni per il Capodanno dell’Annunciazione

Il Capodanno dell’Annunciazione 2025 si chiude domenica 6 aprile alle 17,30 al Museo delle Terre Nuove con un evento suggestivo e coinvolgente: un racconto in musica, dove arte, teatro e note musicali si intrecciano per regalare un’esperienza unica.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà la storica dell’arte e giornalista Giovanna Maria Carli, che accompagnerà i presenti attraverso un percorso narrativo dedicato all’Annunciazione e alla sua rappresentazione nella storia dell’arte. Il racconto prenderà vita grazie alle letture di giovani attori del Gruppo Teen Kanterstrasse e grazie all’accompagnamento musicale a cura dei ragazzi e ragazze dei Licei Giovanni da San Giovanni che, con il loro talento, daranno voce ed emozione alle parole.

Questo appuntamento rappresenta il momento conclusivo del programma di iniziative che, dal 28 marzo, il Comune di San Giovanni Valdarno, il Museo Terre Nuove e il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, in collaborazione con la Fondazione MUS.E e con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, hanno organizzato per celebrare una tradizione storica e culturale di grande rilievo per la Toscana.

Un’occasione imperdibile per chiudere questa edizione con un evento che unisce il fascino della storia alla potenza espressiva della musica e del teatro.

L’ingresso è libero. Per informazioni o prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 055-9126213