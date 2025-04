6 aprile, una domenica di musei gratis in Toscana

Firenze, 6 aprile 2025 – Oggi nuovo appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Come di consueto molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative. Dal primo fine settimana di aprile la Villa medicea della Petraia, il Giardino della Villa medicea di Castello, il Giardino di Villa il Ventaglio e i Parchi archeologici della Maremma estendono i loro orari di apertura, così da offrire occasioni di visita più estese al pubblico per approfondire la storia e i capolavori che li caratterizzano. Novità anche ai Musei nazionali di Pisa che sempre dal primo weekend di aprile inaugurano un articolato programma di visite guidate realizzate in collaborazione con Cooperativa Archeologia e Itinera Livorno Cultura e Turismo, dedicate a pubblici eterogenei con particolare attenzione ai percorsi inclusivi. FIRENZE A Firenze domenica 6 aprile aperti e visitabili gratuitamente Uffizi, Palazzo Pitti, la Galleria dell'Accademia e il Giardino di Boboli. Aperto il MAF Museo archeologico nazionale di Firenze (ore 8.30 – 14 con ultimo ingresso 13.15), il Museo di San Marco (8.30 – 13.50 con ultimo ingresso 13.20), il Cenacolo di Sant’Apollonia (8.30 – 14 ultimo ingresso 13.50), il Cenacolo di Andrea del Sarto (8.30 – 14 ultimo ingresso 13.50), il Chiostro dello Scalzo (8.30 – 14 con ultimo ingresso 13.50), il Parco di Villa il Ventaglio (8:15 – 18:30), il Giardino della Villa medicea di Castello (8:30-18:30 ultimo ingresso alle 18), Villa medicea della Petraia (Giardino: ore 8.30 – 18.30 (ultimo ingresso 17.30) Per la Villa ingresso esclusivamente alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 con visite accompagnate fino a un massimo di 25 persone), la Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio (8:30 – 17:30). Oggi, per la Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Mus.E. A Palazzo Vecchio, per i bambini è in programma una divertente attività, che vedrà protagonista il leone Marzocco, simbolo di Firenze. Un video animato permetterà ai bambini di conoscere la storia del Marzocco dall'antichità fino ai giorni nostri, per poi intraprendere un percorso animato in museo alla ricerca dei numerosi leoni e leoncini in palazzo. Per le famiglie con bambini, sempre in Palazzo Vecchio, sarà possibile partecipare alle attività Per fare una città ci vuole un fiore, per i più piccoli, e Vita di corte, mentre Palazzo Medici Riccardi sarà proposto il percorso animato A casa Medici nel Quattrocento e al Museo Stefano Bardini la visita animata Un mondo tutto blu. Per i giovani e adulti sono in programma le visite a Palazzo Vecchio e ai suoi percorsi segreti nonché la visita accompagnati dall’artista Giorgio Vasari. A Palazzo Medici Riccardi sarà eccezionalmente possibile visitare alcuni ambienti della Prefettura, normalmente non aperti al pubblico, in cui sono custodite opere pregiate, su tutte Il matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi detto il Cigoli. Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso, a cui saranno correlate visite speciali. A Palazzo Vecchio sarà possibile visitare all'interno del percorso espositivo del museo la mostra Thomas J Price in Florence, grande mostra dedicata allo scultore britannico Thomas J Price che si estende anche in Piazza della Signoria con la scultura Time Unfolding e all'interno della collezione permanente del Museo Novecento. Sempre al Museo Novecento sono visitabili due interessanti mostre: la collettiva di artiste Messaggere e la monografica dedicata a Marion Baruch, Un passo avanti tanti indietro. Al Mad– Murate Art District si potranno invece visitare le esposizioni di due artisti afrodiscendenti in occasione della nona edizione di Black History month dal titolo Tempo rubato: Georges Adéagbo con Divorando le pietre e William Demby con Tremendous mobility. Ancora, sarà possibile prendere parte alle visite guidate per giovani e adulti al Museo Stefano Bardini, al Complesso di Santa Maria Novella, alla Cappella Brancacci a Palazzo Medici Riccardi e al Memoriale delle deportazioni. AREZZO Ad Arezzo il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna (8:30-13:30 con ultimo ingresso 12:30), domenica alle 11, in occasione della recente acquisizione da parte del Ministero della Cultura, della grande pala raffigurante il Battesimo di Cristo del pittore casentinese Francesco Morandini, detto il Poppi (Poppi, 1544 – Firenze, 1597) nuovamente esposta, offre ai visitatori una colazione con prodotti tipici aretini per un’esperienza culturale e sensoriale integrata alla visita del museo. Visitabile la Basilica di San Francesco (13-17:30 ultimo ingresso alle 17), il Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano (9-19.30 con ultimo ingresso alle 18.30), il Museo di Casa Vasari (8:30-13:30 ultimo ingresso 12:30) GROSSETO A Grosseto, al Parco archeologico di Roselle (8.15 – 18.45 con ultimo ingresso alle 18), alle 10:30 è in programma una visita guidata gratuita, a cura della cooperativa Le Orme, un approfondimento sulla storia delle civiltà etrusca e romana e sulle vicende che hanno portato alla nascita di Grosseto. Aperto e visitabile il Museo archeologico nazionale e area archeologica di Cosa a Orbetello (9.45 – 18.30 ultimo ingresso 18). PISA A Pisa aperto il Museo nazionale di San Matteo (9:00 – 13:30 ultimo ingresso 13:00), il Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci prenotazione obbligatoria (ingressi alle ore 9:00, 10:00, 11:30 e 12:30), il Museo delle Navi Antiche di Pisa (14 – 19.30 (ultimo ingresso 18.30). Domenica 6 aprile l’appuntamento è al Museo delle Navi Antiche dove alle 15 e alle 17 partiranno le prime due visite guidate a pagamento. Non occorre prenotazione, ma è necessario presentarsi an museo almeno 15 minuti prima dell’inizio della visita. Sempre alle 17 NAYS presenta “Onde” un concerto di musica tradizionale e d’ispirazione popolare, con Anna Ulivieri (flauto), Dario Paganin (voce, strumenti a corda e percussioni) e Massimo Signorini (fisarmonica), e con la partecipazione della cantautrice Matilde Rosati eseguiranno canzoni di diverse epoche dal folk, alla tradizione napoletana, al cantautorato italiano, al progressive rock dei Procol Harum. Nella sala della nave Alkedo si inaugura anche l’esposizione di opere a tecnica mista dell’artista indipendente torinese Lucia Mariella Genovese, con una proiezione del cortometraggio di videoarte “Thalassa” scritto e diretto dalla giovane regista pisana Sara Bedarida insieme a una loro installazione site specific. Biglietti: visite guidate con posti limitati 10 euro, la prenotazione non è necessaria, ma consigliata inviando un messaggio al n. 324 0018050. Per partecipare occorre presentarsi al museo 15 minuti prima dell’inizio della visita. Concerto 15 euro (gratuito fino ai 18 anni), prenotazione consigliata: [email protected]. Al Museo nazionale di San Matteo visite guidate a pagamento alle 10.00 e alle 11.30. Biglietti: 10 euro, la prenotazione non è necessaria, ma consigliata inviando un messaggio al n. 324 0018050. Per partecipare occorre presentarsi al museo 15 minuti prima dell’inizio della visita. Ancora alle 11 a ingresso libero, si presentano i due volumi di Angelo Tartuferi “Deodato Orlandi: dalla «maniera greca» al Trecento” e “Francesco Traini. Un volume e la Santa Barbara ritrovata” con gli interventi di Massimo Dadà, Direttore di Musei nazionali di Pisa, Pierluigi Nieri, Direttore del Museo nazionale di San Matteo, Gabriela Garzanella Presidente della Società Storica Pisana, e gli storici dell’arte Gerardo de Simone e Mario Cobuzzi, coordinati dal prof. Marco Collareta”. LIVORNO A Livorno sarà aperto e visitabile il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello (10:30 – 12:30), il Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini a Portoferraio (9.00 – 13.30 ultimo ingresso ore 13.00), il Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino sempre a Portoferraio (9 – 13.30, ultimo ingresso alle 13). LUCCA A Lucca sarà aperto e visitabile il Museo nazionale di Villa Guinigi (9 – 19.30 (ultimo ingresso alle 18), il Museo nazionale di Palazzo Mansi (9 – 19.30 con ultimo ingresso alle 18). PISTOIA Sarà aperto e visitabile il Museo nazionale di Casa Giusti a Monsummano Terme con visite accompagnate dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 17.30. PRATO Sarà aperta e visitabile la Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta a Poggio a Caiano (Parco ore 8.15 – 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30). Ingresso senza prenotazione. Villa e appartamenti monumentali. Prenotazione obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate con partenza ogni ora dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30). L’Area archeologica di Comeana – Tumuli di Montefortini e Boschetti a Carmignano (8.30-13.00 e 13.30-17). SIENA Sarà aperto e visitabile il Museo Nazionale Etrusco di Chiusi (dalle 8.30 alle 13.50, con ultimo ingresso alle ore 13.20).