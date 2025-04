Torna il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per domenica

Firenze, 5 aprile 2025 – Scatta una nuova allerta meteo di colore giallo su tutta la Toscana per il vento forte. Il grecale ha dato una brevissima tregua concedendo due giorni da primavera inoltrata con 26 gradi di massima a Castelmartini (Pistoia), 25 a Firenze e alla stazione Candia a Massa.

Allerta meteo gialla in Toscana per vento forte per la giornata di domenica 6 aprile a partire dalle 12 e fino alla mezzanotte

L’avviso di criticità gialla per vento è stato emanato dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale e avrà valore dalle 12 di domenica 6 aprile e fino alla mezzanotte.

Per la giornata sabato, niente da segnalare, ma dalla tarda mattinata di domani venti da Nord Est in rapido rinforzo faranno registrare raffiche fino a 60-80 chilometri orari.

Il fenomeno sarà possibile su tutte le aree del territorio toscano.

Possibile raffiche ancora più forti sui rilievi dell'Appennino, sulle zone sottovento in alta collina, sulla costa e nell’Arcipelago.

Possibili inoltre brevi temporali sulle zone centro-meridionali (province di Arezzo, Siena, Grosseto, basso Pisano e Livornese).

Arriva il freddo

Il Lamma prevede un crollo delle temperature a partire dal pomeriggio-sera di domenica: anche fino a dieci gradi in meno.

Ecco le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Lunedì cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sulle zone appenniniche e temperature in sensibile diminuzione.

Martedì sereno con qualche addensamento durante le ore centrali della giornata nuvoloso con nubi più compatte nelle ore centrali della giornata; non si escludono occasionali piovaschi in Maremma. Vento di Grecale, deboli o a tratti moderati nel pomeriggio. Temperature minime in locale calo con possibili gelate sulle vallate interne più riparate dal vento; massime stazionarie o in leggero aumento ma comunque inferiori alle medie.

Mercoledì sereno o poco nuvoloso salvo occasionale transito di velature e qualche nube sulla costa al pomeriggio. Venti deboli variabili nell'interno, con una modesta componente da sud sulla costa. Temperature minime in aumento, massime in locale lieve rialzo.