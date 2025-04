Mumec, Casa Bruschi, Museo diFraternita e Archeologico: tre giornate di Campus Pasquali

Arezzo, 5 aprile 2025 – Tre giornate di CAMPUS Pasquali! Il

17, 18 e 22 Aprile 2025 per tutti i bambini da 6 a 11 anni

Ogni giorno musei da esplorare tramite attività, laboratori, percorsi didattici

Il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo della Fraternita dei Laici e il Museo Archeologico Nazionale G. C. Mecenate propongono tre giorni di Campi Museali Pasquali per un massimo di 15 partecipanti all’interno dell’iniziativa di Regione Toscana “S-Passo al Museo". Con un progetto didattico comune, i quattro musei offrono a tutti i bambini un’esperienza unica e divertente alla scoperta dell’arte, dell’archeologia, della storia e della scienza per rinnovare anche nel periodo primaverile un servizio di valore didattico alle famiglie.

Le attività si svolgeranno giovedì 17 Aprile alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi (ingresso alle 9:30) e al MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione (uscita alle 16:30), venerdì 18 Aprile al Museo della Fraternità dei Laici (9:30 - 13:00) e martedì 22 Aprile al Museo Archeologico G.C. Mecenate (9:30 - 13:00).

Affrettatevi a prenotare entro sabato 12 aprile! Il costo a bambino è di € 50 complessivi per i tre giorni, 10 % di sconto per i Soci Coop. Per informazioni e iscrizioni contattare lo 0575354126 o scrivere alla mail info@fon