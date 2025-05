Arezzo, 3 maggio 2025 – Coro Rock di Arezzo in concerto questa sera alle 21 al teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia. Un appuntamento a ingresso libero che vedrà sul palco la formazione 100% inclusiva, nata ad Arezzo, grazie all’associazione Toscanabile, e composta da circa 20 persone. Un formidabile strumento di inclusione e integrazione intergenerazionale. «L’associazione ToscanAbile con il Coro Rock di Arezzo – dichiara il presidente Salvatore Mauro – porta avanti un nuovo strumento di inclusione sociale, combinando la potenza e l’energia del rock con la bellezza e l’armonia di un coro in modo unico e coinvolgente. È fin dalla sua fondazione aperto anche ai principianti e non a caso è stato scelto il centro di aggregazione sociale di Pescaiola come luogo per le lezioni settimanali, perché la musica rock interessa ormai quattro generazioni ed in questo ambiente molto frequentato è stato possibile trovare persone motivate e con la giusta voglia di divertirsi e di includere. Il Coro Rock di Arezzo rappresenta un percorso musicale cittadino rivolto soprattutto a chi ha la voglia e l’entusiasmo di condividere un messaggio di inclusione a ritmo di rock, senza alcun limite di età per i suoi partecipanti».

Stasera il Coro Rock di Arezzo terrà un concerto di beneficenza con musica dal vivo al Teatro Pietro Aretino. L’evento ad ingresso libero ha ricevuto il contributo da parte del Consiglio Regionale della Regione Toscana, di Estra e del Comune di Arezzo».

«La musica è un linguaggio universale e quindi un formidabile strumento di inclusione.

Il Coro Rock di Arezzo è un’esperienza unica che merita attenzione e sostegno. Il suo lavoro di formazione e socializzazione nonché gli spettacoli e gli eventi confermano come il rock possa favorire il superamento delle barriere. Da qui il sostegno di Estra a questo progetto», afferma Estra in una nota. «Questo è l’unico coro rock inclusivo a livello nazionale che al suo interno vede la partecipazione attiva di alcune persone con disabilità e fragilità. La direzione del coro è stata affidata fin dall’inizio alla maestra Gaia Mazzoli, musicoterapeuta, cantante ed insegnante di canto e tecnica vocale» dichiara il presidente Salvatore Mauro.

Per informazioni: toscanabile @toscanabile.com e Whatsapp: 375 8306509.