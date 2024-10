Le città toscane con mura storiche da visitare: ecco le più importanti

Firenze, 9 ottobre 2024 – Fino all’Unità d’Italia la Toscana è stata divisa in regni indipendente pronti ad attaccare gli altri, e a difendersi se attaccati. Testimonianza vivente e suggestiva di secoli di storia, e di quei tempi di divisione e lunghe lotte, ci restano le mura che circondano molte città della Toscana. Che permettono a cittadini e turisti di fare un viaggio nel tempo, camminando su tratti fortificati. Proprio come, nel Medioevo, facevano le guardie per tenere la città al riparo da guerre e assalti dei nemici. Nella nostra regione sono diversi i luoghi in cui scoprire e ammirare queste cinte murarie difensive, opere di ingegneria militare che nel corso del tempo hanno cambiato destinazione d’uso, fino a diventare, ai nostri giorni, luoghi privilegiati da dove godere di panorami mozzafiato sulla campagna toscana. Si va da Lucca, la città murata per eccellenza, a Monteriggioni, la più piccola cinta muraria. Ecco la nostra guida alle mura più belle della Toscana.