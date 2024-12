Feste natalizie. Cambiano le date per il ritiro dei rifiuti

Nel periodo natalizio subirà alcune modifiche la raccolta dei rifiuti porta a porta da parte di Alia Multiutility. In particolare, il ritiro previsto il giorno di Natale non si svolgerà e sarà recuperato domenica 29 dicembre. Allo stesso modo, non si svolgerà il ritiro previsto per mercoledì primo gennaio, che sarà recuperato domenica 5 gennaio. Varieranno anche gli orari degli uffici comunali: il 24 e 31 dicembre saranno aperti al pubblico dalle 8 alle 12 l’Ufficio Relazioni con il pubblico e lo Sportello Anagrafe/Stato civile, dalle 10 alle 12 la Polizia municipale e dalle 9 alle 13 la biblioteca comunale. Nel pomeriggio tutti gli uffici saranno chiusi. Venerdì 27 dicembre chiusura per tutti gli uffici comunali, ad eccezione della Biblioteca Comunale - aperta solo la sala lettura senza prestito libri - con orario dalle13:30 alle 19:00.