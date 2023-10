Volontariato in festa alla Misericordia di Rifredi

Firenze, 29 ottobre 2023 – Alla Misericordia di Rifredi consueto appuntamento autunnale con la Festa del Volontario: per l’edizione di quest’anno due giorni di giochi, spettacoli, laboratori e musica in programma ieri e oggi in via delle Panche tra la sede della Confraternita e il Teatro Sentiero. L’apertura della festa ieri pomeriggio ha visto l’inaugurazione della mostra fotografica Rifredi com’era, l’animazione per i bambini e il Mercatino del Ri…Uso: ci sono stati anche momenti informativi e di controllo per i cittadini con i check gratuiti della pressione arteriosa e le isole di soccorso che hanno affrontato il tema della disostruzione pediatrica. Gli spettacoli e gli appuntamenti sono andanti avanti fino a tarda serata per proseguire poi anche nella giornata di oggi.

Stamani alle 10 è stata celebrata da don Marco Nesti la Messa del Volontario nella Pieve di Santo Stefano in Pane, alla presenza fra gli altri dell’assessora al Welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro, della vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi, e dei vertici delle Misericordie fiorentine e toscane. A fare gli onori di casa il governatore Piero Tacconi, con le consorelle e i confratelli della Misericordia che si sono ritrovati nella sede prima della celebrazione per indossare la storica cappa bianca.

In mattinata inoltre è stato possibile effettuare la donazione del sangue grazie all’impegno del Gruppo Fratres Bruno Sapori e assistere all’esibizione dei Carabinieri cinofili. Al termine del Pranzo del Volontario ancora molte proposte per grandi e piccoli tra le quali il concerto della Fanfara dei Carabinieri e l'esibizione dell’orchestra Nuova Pippolese.