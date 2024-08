Festa dell’uva. Tutti gli appuntamenti della 98esima edizione

Conto alla rovescia per l’edizione numero 98 della Festa dell’Uva, il cui evento clou, ossia la spettacolare sfilata dei carri con premiazione, si svolgerà il 28 settembre, ma gli eventi inizieranno più di un mese prima. Tra i primi, c’è la cena del rione Sant’Antonio in programma il 31 agosto alle 20: dall’attuale sede della collinetta boscosa in vetta al monte da cui prende il nome, si sposterà in via don Minzoni.

Il giorno dopo, domenica 1° settembre, tutti potranno ammirare il trofeo destinato al rione vincitore: una coppa in cotto imprunetino, smaltata in rame e metallo - materiali estratti dalle miniere locali - realizzata dal maestro artigiano Sergio Ricceri della "Fornace Sergio Ricceri Terrecotte", azienda che fa parte delle sette fornaci storiche di Impruneta, riconosciute dal marchio C.a.t. (Ceramiche Artistiche e Tradizionali). Il trofeo è ornato da quattro viti intrecciate, simbolo dei quattro rioni di Impruneta: Fornaci, Pallò, Sant’Antonio, Sante Marie.

Sarà esposto a partire dalle ore 12 al Museo della Festa dell’Uva. Poco prima, alle 11,45, in basilica si terrà la benedizione delle bandiere rionali, affidata al proposto Monsignor Luigi Oropallo che invocherà la protezione e la grazia divina per i quattro rioni. La cena dei quattro rioni sarà invece sabato 7 settembre alle ore 20 in piazza Buondelmonti. Aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria nelle sedi rionali e nei negozi associati, sarà accompagnata da musica dal vivo con l’organizzazione tecnica di "Sali al Pozzo", a cura del Circolo San Giuseppe di Impruneta.