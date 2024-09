Festa dell’Uva, conto alla rovescia. I rioni pronti alla sfilata più attesa

Sale l’entusiasmo in questi giorni più "caldi" dell’anno per Impruneta: quelli dedicati alla sua grande Festa dell’Uva. Il penultimo fine settimana di eventi legati alla tradizione tutta imprunetina, arrivata al suo 98° anno, è stato caratterizzato dalla grande partecipazione alla 6ª edizione dell’estemporanea di pittura: 16 artisti hanno lavorato en plein air osservando e rappresentando piazza Buondelmonti per il concorso promosso dall’associazione Ferdinando Paolieri di Impruneta. La giuria presieduta da Giuseppe Ciccia ha assegnato a Michele De Nicolò il primo posto; secondo classificato Renzo Bastianelli, bronzo per Marco Chiarini. Tantissimi rionali poi si sono sfidati nella mattinata di domenica nel torneo di solidarietà negli ambulatori della Misericordia: vince il rione che dona più sangue. Il primo premio per la generosità, sarà consegnato poco prima della proclamazione del vincitore assoluto della Festa il 29 settembre. Sempre domenica mattina poi si sono dati appuntamento in piazza gli appassionati di rally storico: alla seconda edizione dell’iniziativa, tanti partecipanti hanno affrontato un percorso di circa 100 chilometri, con ben 20 prove cronometrate e due controlli a timbro.

Ora comincia il conto alla rovescia: rionali e volontari sono al lavoro per gli ultimi ritocchi ai carri scenografici che sfileranno per le vie del centro con coreografie e storie da raccontare attraverso la danza, la musica e la recitazione. Coinvolti migliaia di imprunetini per uno spettacolo che come sempre si annuncia entusiasmante. Domenica si parte alle 14,30 con l’esibizione della Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Impruneta, seguita dai saluti del presidente dell’Ente Festa dell’Uva Filippo Venturi e del sindaco Riccardo Lazzerini. Alle 15 prenderà il via la sfilata e lo spettacolo - in ordine di uscita - di Pallò, Sant’Antonio, Sante Marie e Fornaci. Poi saranno premiate le migliori "Vetrine dell’uva" e il rione vincitore della gara di donazione di sangue. Infine verrà proclamato il vincitore assoluto della 98ª edizione della Festa dell’Uva, con la collocazione della bandiera sul balcone del Comune. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta televisiva da RTV38 dalle 15. I biglietti possono essere acquistati al Museo della Festa dell’Uva oppure online.