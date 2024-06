Festa dell’unità, boom di presenze

"Quella che si è appena conclusa al circolo Arci Dino Manetti è stata una Festa de l’Unità di grande successo": la segreteria del Partito Democratico campigiano sottolinea con soddisfazione l’andamento delle varie serate al termine delle quali, come si legge in una nota, "abbiamo avuto la dimostrazione che la comunità del Partito Democratico a Campi è viva e si vede. Quasi 2000 le persone presenti in nove giorni di eventi, dibattiti, divertimento e buon cibo. Così, dopo due anni di assenza, la festa è tornata in grande stile, coinvolgendo la popolazione come non succedeva da tempo. Siamo davvero felici del riscontro positivo ottenuto, che ci sprona a continuare con ancora maggiore determinazione la nostra opera di ascolto e dialogo con la cittadinanza, per tornare centrali nell’azione politica della nostra città". Un ringraziamento particolare, poi, "va a tutti i volontari, iscritti e non, che con il loro impegno, la loro costante presenza e partecipazione hanno reso possibile la riuscita di questo importante evento. Ma un grazie di cuore va anche al circolo Arci Dino Manetti, che ci ha ospitato, accogliendoci e supportandoci nella buona riuscita dell’iniziativa. Il grazie più grande, però, va a tutte le persone che hanno scelto di venire a mangiare alla Festa de l’Unità, ad assistere agli eventi o semplicemente a vedere in compagnia una delle due partite dell’Italia che abbiamo trasmesso. La vostra partecipazione è stata fondamentale per il successo della festa. Organizzarla è stata sicuramente una sfida ambiziosa, ma voluta fin da subito. Per riuscire nel nostro intento ci siamo messi a lavorare cercando di coinvolgere tutte le sensibilità umane all’interno della comunità del Pd".

Pier Francesco Nesti