Festa dell'Arsione a Impruneta: Verdi, fontanelli fuori uso da tempo

Passano gli anni, ma invece di diminuire, aumenta la lista dei fontanelli dell’acqua non funzionanti. Viene costantemente aggiornata dai Verdi che ogni metà agosto da 16 anni celebrano ironicamente la "Festa dell’arsione" elencando tutti quei punti che potrebbero essere di refrigerio, invece sono spenti. Si parte, ricordano i Verdi, dal fontanello simbolo di Impruneta: quello del pozzo di piazza Buondelmonti, chiuso dal 2008 quando fu interrotta la tubazione dell’acquedotto che lo alimentava, mentre i turisti continuano inutilmente a tentare di attivarlo. Negli ultimi tempi sono stati chiusi anche i due fontanelli dei giardini di via Ho Chi Minh, così come quello ai giardini ai Bottai, il tutto per la felicità di persone e animali frequentatori delle aree pubbliche", dicono i Verdi che ironizzano sul "risparmio idrico totale" che non rispetta il diritto all’acqua. Tornano a chiedere al Comune e Publiacqua "di mantenere la fruibilità e provvedere al ripristino di tutti i fontanelli pubblici presenti sul territorio, a servizio di cittadini e viandanti". Il censimento curato dai Verdi con mappa interattiva è online su https:ondaverdeimpruneta.wordpress.com, che accoglie anche segnalazioni da parte dei cittadini.

Manuela Plastina