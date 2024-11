Festa dell’albero. Piantati arbusti dagli studenti

La "Festa dell’albero", iniziativa di Legambiente per celebrare il contributo che le piante portano alla vita, ha coinvolto a Rignano i ragazzi delle scuole primarie del capoluogo e di Troghi. Coi referenti dell’associazione, i giovani studenti hanno piantato alcuni arbusti nelle aree verdi dei due plessi. Una volta cresciuti, forniranno ossigeno ed ombra portando un grande contributo al verde urbano. La mattinata degli alunni delle quinte elementari è proseguita poi con "Puliamo il mondo", altra iniziativa annuale di Legambiente che ha visto nuovamente i ragazzi protagonisti, impegnandoli nella pulizia dei giardini pubblici vicino alla scuola. "È importante dare spazio a questo tipo di iniziative - commenta la vicesindaco Federica Morandi -: come comunità ci impegnano in modo concreto per la salvaguardia e rispetto dell’ambiente, a cominciare dalle scuole per "un clima di pace".